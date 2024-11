Tony Gilroy erhielt keine Notizen von Disney zu Andor Staffel 2

HQ

Die erste Staffel von Andor hat viele Leute umgehauen. Es war eine Serie, die sich fast zu gut für Star Wars anfühlte, vor allem nach dem ständigen Strom an anständigen Inhalten, die wir von Disney gesehen hatten. Mit Staffel 2 am Horizont sind einige besorgt, dass die radikale Natur von Andor ein wenig zurückgeschraubt werden könnte, aber Tony Gilroy hat diese Sorgen zerstreut.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine (via GamesRadar) sagte Gilroy, dass "in Bezug auf kreative Notizen niemand zu mir gekommen ist und gesagt hat: 'Nein, das sollten sie nicht sagen.' " Im Grunde scheint es, als hätte ihm die Kritik an der ersten Staffel einen Freifahrtschein gegeben.

Andor Staffel 2 soll am 22. April 2025 erscheinen. Es wird die letzte Staffel der Serie sein, da sie Andors Geschichte mit der von Rogue One: A Star Wars Story verbindet. Hoffentlich bleibt Gilroy bei Star Wars, damit wir weiterhin eine weit, weit entfernte Galaxie durch seine Linse sehen können.