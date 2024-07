Tonnenweise tolle Hollywood-Erinnerungsstücke werden nächsten Monat versteigert

HQ

Heutzutage gibt es immer wieder Auktionen, bei denen Erinnerungsstücke aus Hollywood-Produktionen an den Meistbietenden versteigert werden. Die nächste findet vom 15. bis 18. August in Los Angeles statt und bietet fast 2.000 Erinnerungsstücke aus einer Sammlung ikonischer Franchises und Filme.

Die teuersten Angebote sind Modelle von Alien und Batman sowie einige Hüte und Helme von Indiana Jones und Star Wars. Der USCSS Nostromo 11-Foot Principal Filming Model aus Alien wird voraussichtlich rund eine halbe Million Dollar einbringen, und der Screen-Matched Batman's (Michael Keaton) Batwing Six-Foot Motorized Filming Model aus dem Film von 1989 wird voraussichtlich den gleichen Preis erreichen. Indiana Jones Screen-and-Photo-Matched Fedora von Temple of Doom aus dem Jahr 1984, die auch von dem Stuntkünstler Dean Ferrandini getragen wurde, wird voraussichtlich die gleiche Preisklasse erreichen, ebenso wie die Imperial Scout Trooper "Biker Scout" Helmet von Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi aus dem Jahr 1983.

Zu den anderen teuersten Angeboten gehören das Kleid von Kate Winslet von Titanic, ein ferngesteuerter R2-S8-Droide von Solo: A Star Wars Story und die Stunt Necronomicon Ex-Mortis von Evil Dead II.

Natürlich gibt es noch viel mehr zu bieten, von dem Sie sich hier selbst überzeugen können.

