Tonnenweise Dreamcast- und Mega Drive-Titel werden aus den digitalen Stores entfernt

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, kündigte Sega während der Game Awards im letzten Jahr an, dass sie groß rauskommen und tonnenweise Spiele veröffentlichen würden, die auf alten Franchises basieren, darunter Crazy Taxi, Jet Set Radio und Shinobi - und erst gestern wurde bestätigt, dass sie einen neuen Virtua Fighter in der Entwicklung haben.

Ob es einen Zusammenhang zwischen all dem und der traurigen Ankündigung gibt, die Sega am Mittwochabend gemacht hat, wissen wir nicht, aber klar ist, dass sie jetzt tonnenweise Klassiker aus dem Verkauf in den digitalen Schaufenstern nehmen. Dies betrifft vor allem die Mega Drive Classics Sammlung, aber auch separate Titel, die ursprünglich hauptsächlich für die Dreamcast und Mega Drive veröffentlicht wurden.

Auf der Support-Seite von Sega können Sie mehr darüber lesen, welche Titel für jedes Format betroffen sind, aber die Switch Online-Titel scheinen nicht enthalten zu sein. Wenn Sie die Sammlung gekauft haben oder kaufen, bevor sie verschwindet, sind Sie davon nicht betroffen und können Ihre Titel weiterhin so oft herunterladen und abspielen, wie Sie möchten.

Wir gehen davon aus, dass Sega eine neue Kollektion in der Mache hat und dass sie möchten, dass wir sie stattdessen kaufen, aber das ist reine Spekulation unsererseits. Auf jeden Fall haben Sie bis zum 6. Dezember Zeit, die Spiele zu kaufen, wenn Sie sie behalten möchten, und wir können auf jeden Fall Mega Drive Classics empfehlen, das 50 Titel aus der goldenen 16-Bit-Ära enthält.