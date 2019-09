Tonics kehren in Yooka-Laylee and the Impossible Lair zurück

Team17 und Playtonic Games haben uns heute verraten, dass Plattformer-Freunde in Yooka-Laylee and the Impossible Lair die spielmodifizierenden Tonics sammeln können. 60 dieser Gegenstände werden im Spiel bereitstehen und Zusatzeffekte, wie neue Umgebungen, visuelle Anpassungen, erhöhte Geschwindigkeit und unbegrenztes Rollen freischalten. Vorbesteller erhalten exklusive Tonics, die Laylee einen übergroßen Kopf verleihen, das Duo in Glühwürmchen verwandelt, dem Spiel Disco-Flair verleiht oder es in 64-Bit-Optik darstellt. Yooka-Laylee and the Impossible Lair erscheint 8. Oktober für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Unter dem neuesten Trailer bekommt ihr noch unsere Gamescom-Eindrücke zu Gesicht, dort konnten wir das Game nämlich ebenfalls anzocken. Für das Spiel zahlt ihr knapp 30 Euro.

