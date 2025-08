Toni Collette wird in der Netflix-Serie Wayward seltsam

Toni Collette hat ein Händchen für seltsame und beunruhigende Charaktere entwickelt, und diesen September wird es einfach eine Fortsetzung davon geben. Netflix hat einen neuen Blick auf das kommende Drama-Projekt Wayward geworfen, wobei es sich um eine düstere und unheimliche Serie handelt, in der neue Einwohner lernen, dass eine kleine und scheinbar idyllische Stadt vielleicht nicht das ist, was sie zu sein scheint.

Die Serie dreht sich um Mae Martins Polizisten Alex Dempsey und seine schwangere Frau Laura, gespielt von Sarah Gadon, bei ihrer Ankunft in der malerischen Stadt Tall Pines. Nachdem sie sich mit Sydney Topliffes Abbie und Alyvia Alyn Linds Leila, zwei jungen Studentinnen, angefreundet haben, beginnen sie zu erkennen, dass an diesem Ort etwas mehr passiert, etwas Verdrehtes. Hier kommt Collette ins Spiel, denn es wird klar, dass die Schulleiterin der Schauspielerin, bekannt als Evelyn, im Mittelpunkt all des seltsamen Geschehens steht.

Wayward, das am 25. September auf Netflix erscheint, wurde von Martin erstellt, und während wir auf einen vollständigen Trailer warten, ist ein Teaser erschienen, der ein sehr unangenehmes und unheimliches Bild zeichnet. Sieh es dir unten an.