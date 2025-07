Tomorrowland baut in 36 Stunden eine alternative Hauptbühne auf und das Festival öffnet wie gewohnt

HQ

Tomorrowland, das Musikfestival in Boon, in der Nähe von Antwerpen, Belgien, hat es geschafft, zwei Tage nach einem riesigen Feuer, das die Hauptbühne zerstört hatte, für die Öffentlichkeit zu öffnen. Das Festival beschloss, die Türen des Camps am Donnerstag zu öffnen, aber die Besucher fragten sich immer wieder, was mit den Konzerten passieren würde, die auf der Hauptbühne stattfinden sollten. Die Teams arbeiteten jedoch zwei Tage lang unermüdlich daran, alle Trümmer zu beseitigen und ein "alternatives Setup" für die geliebte Hauptbühne zu eröffnen, die um 16:00 Uhr MESZ eröffnet wurde. Die Künstler auf den restlichen Bühnen traten wie gewohnt auf.

Die DJs Odymel und Pegassi, die als erste Künstler auf der Bühne auftreten sollten, traten heute auf, mit nur geringfügiger Verspätung, ohne Zwischenfälle und mit noch stattfindenden Arbeiten hinter ihnen, während eine riesige LED den Slogan "United Forever" zeigte, der vom Festival nach dem Brand verwendet wurde.

Eine viel bescheidenere Bühne (das Original, das heute nicht mehr existiert, war 45 Meter hoch und 160 Meter breit, verwendete 65 Wasserfontänen und zwei Wasserfälle), aber immer noch beeindruckend, und die Zuschauer werden das Festival ohne Absagen oder Unterbrechungen genießen, da sie wissen, dass sie Zeugen der Geschichte geworden sind.