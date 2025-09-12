Tomodachi: Living the Dream scheint nach wie vor der perfekte Weg zu sein, um dem Trubel zu entfliehen

HQ

Die heutige Nintendo Direct war ehrlich gesagt eine gewaltige. Die über einstündige Show dauerte mehr als eine Stunde und enthielt eine Vielzahl von Ankündigungen, von denen viele ein Mario-Thema hatten, um mit dem 40-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros. zusammenzufallen

Als Teil der Show gab es ein weiteres Spiel, das ein wenig Liebe erhielt, Tomodachi: Living the Dream, als das entzückende Simulationsspiel einen neuen Trailer teilte, der uns einen weiteren Ausschnitt seines skurrilen Mii-basierten Gameplays gab.

Für diejenigen, die nicht wissen, was dieses Spiel ist, erklärt die Beschreibung: "Auf einer kleinen Insel, die im Meer treibt, leben Mii-Charaktere ihr eigenes sorgloses Leben. Du bist für diese Insel verantwortlich, also erstelle jeden, den du hier als Mii-Charakter haben möchtest, z. B. solche, die auf Freunden, Familie und sogar dir selbst basieren! Wähle dann ihre Persönlichkeit und Stimme und hilf deinen Mii-Charakteren, ihr Inselleben so zu genießen, wie sie es für richtig halten. Man kann sehen, was sie beschäftigt, ihnen helfen, Probleme zu lösen, sie interagieren zu sehen, ihre Freundschaften zu pflegen und vieles mehr."

Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an und was den Start von Tomodachi: Living the Dream betrifft, wissen wir nur, dass das geplante Ankunftsdatum irgendwann im Frühjahr 2026 ist.