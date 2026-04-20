Tomodachi Life: Living the Dream schlägt Pokémon Pokopia bei seinem UK-Start eindeutig

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Es ist kaum zu übersehen, dass Pokémon Pokopia unglaublich populär geworden ist, und es ist verlockend zu glauben, dass Nintendo 2026 in Sachen Verkaufszahlen nur schwer übertreffen könnte. Aber... Vielleicht haben sie schon ein Spiel veröffentlicht, das dem Spiel Konkurrenz machen könnte.

Obwohl es sich nur um einen Markt handelt (und nicht einmal um einen der fünf größten der Welt), zeigen sich nun Anzeichen aus Großbritannien, die darauf hindeuten, dass Tomodachi Life: Living the Dream einen phänomenalen Start hingelegt hat. Christopher Dring, Gründer und CEO von The Game Business, schrieb in den sozialen Medien, dass der "UK-Start von Tomodachi Life: Living the Dream 36 % größer war als Pokopia (nur physische Verkäufe)."

Ein beitragender Faktor ist natürlich, dass Tomodachi Life: Living the Dream sowohl für die Switch als auch für die Switch 2 veröffentlicht wurde, während Pokémon Pokopia nur für die Switch 2 verfügbar ist. Außerdem ist das nur der Start, nur ein Markt und nur physische Spiele – aber der Unterschied ist so groß, dass es erwähnenswert ist. Die britischen Spielverkäufe unterscheiden sich meist nicht so radikal von etwa den USA, daher könnte man ähnliche Trends in anderen Märkten vermuten.

Kurz gesagt, es gibt nun erste Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Nintendo möglicherweise einen weiteren Riesenerfolg bevorsteht.