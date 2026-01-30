Tomodachi Life: Living the Dream nicht-binäre Mii-Charaktere enthalten

HQ

Der Tomodachi Life: Living the Dream Direct hat uns viele neue Funktionen gebracht, die Sie alle hier ansehen können. Ein Aspekt, bei dem die Fans jedoch unsicher waren, wie Nintendo angehen würde, war das Geschlecht der Miii-Charaktere. Dank der Präsentation wissen wir nun, dass Tomodachi Life: Living the Dream bis zu drei Geschlechtsoptionen für unsere Miis anbieten wird: männlich, weiblich oder nicht-binär.

Diese Entscheidung hat viele Fans begeistert, da es nun möglich ist, alle Arten von Identitäten im Spiel darzustellen. Hatten Sie gehofft, dass diese Option hinzugefügt wird?