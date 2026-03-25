Tomodachi Life: Living the Dream bekommt heute eine Demo auf Nintendo Switch

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Tomodachi Life: Living the Dream ist der nächste exklusive Titel, der am 18. April für die Nintendo Switch erscheint. In diesem verrückten Spiel, in dem unsere Miis alle möglichen Abenteuer erleben, kann alles passieren, wie wir während des speziellen Nintendo Direct gesehen haben. Von unerwarteten Romanzen und Situationen direkt aus einer Sitcom bis hin zum einfachen Genießen des Alltags durch die Augen eines Mii, der immer hungrig oder unruhig ist.

In diesem Spiel ist es deine Aufgabe, alles zu überwachen, was auf der Insel passiert, dafür zu sorgen, dass sie mit verschiedenen Einrichtungen gedeiht, die das Glück des Mii garantieren, und dafür zu sorgen, dass die Charaktere, die die Insel bewohnen, nichts vermisst. Dieses Spiel, das viele Menschen als eine Art Mischung aus Animal Crossing und The Sims betrachten, ist eines dieser Erlebnisse, bei denen man herausfinden muss, ob es ein Spiel für einen ist oder nicht, und Nintendo weiß das sehr wohl.

Deshalb haben sie eine Demo namens Tomodachi Life: Living the Dream - Welcome Edition angekündigt, in der man bis zu drei verschiedene Mii-Charaktere erstellen kann, die man zusammen mit einem Hamsterkostüm ins komplette Spiel übertragen kann.

Wirst du die Demo dieses verrückten Spiels ausprobieren?