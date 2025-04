Tomo: Endless Blue ist ein Voxel-Open-World-RPG im Anime-Stil, das 2026 auf den Markt kommt

Entwickler Onibi hat sein Debütprojekt angekündigt. Dieses Studio, das sich aus ehemaligen Veteranen von World of Warcraft, Baldur's Gate III, Fortnite, Fall Guys und League of Legends zusammensetzt, möchte die Spieler in eine Fantasy-Ozeanwelt entführen, um ein Abenteuer zu präsentieren, in dem es darum geht, Kreaturen zu fangen.

Das Projekt ist als Tomo: Endless Blue bekannt, und in der Pressemitteilung heißt es, dass es sich um ein Voxel-Open-World-RPG im Anime-Stil handelt und dass das Ziel darin besteht, dass das Spiel irgendwann Ende 2026 über Steam auf dem PC debütiert.

Die Geschichte und Idee für das Spiel wird wie folgt erklärt:

"Wenn Welten untergehen, werden Fragmente ihrer Zivilisationen zu Inseln, die im endlosen Blau treiben. Während sich die Spieler auf eine Reise begeben, um die Geschichte jeder prozedural generierten Insel aufzudecken, entdecken sie lebendige Dörfer voller Charaktere und Tomo, die ihr Leben leben, wobei jede Insel und jedes Dorf ein Mikrokosmos einer einzigartigen Kultur ist.

"Egal, ob die Spieler an der Seite von Tomo-Gefährten kämpfen, komplizierte Fahrzeuge und Vorrichtungen aus Blöcken bauen oder ein gemütliches Leben mit ihren Freunden führen möchten, die Welt des Endless Blue gilt es zu entdecken."

Der Trailer unten skizziert dieses Konzept weiter und bietet gleichzeitig einen Blick auf einige der Tomos, mit denen sich die Spieler anfreunden und an deren Seite sie kämpfen und die sie sogar zum Bauen, Kochen, Farmen und Herstellen nutzen können.

HQ

Tomo: Endless Blue spielt in einer prozedural generierten Welt, was bedeutet, dass du zwar auf einige handgefertigte Inhalte stoßen wirst, die Welt aber auch vollgepackt ist mit völlig einzigartigen Biomen, Architekturen, Charakteren, Geschichten und Quests, von denen jede dynamisch generiert wird.

Das Voxel-Element des Spiels ermöglicht es den Spielern, verrückte Vorrichtungen zu bauen und eine reale Physik-Engine an ihre Grenzen zu bringen, während der Kampf ein geländebasiertes Setup verwendet, um sich einen Vorteil gegenüber den Gegnern zu verschaffen. Es wird sogar Multiplayer-Elemente geben, die es Freunden ermöglichen, die Action gemeinsam zu erleben, ohne Begrenzung der Spielerzahl, da diese stattdessen durch das Angebot eines Servers begrenzt ist. Für diejenigen, die sich für das Solospiel interessieren, wird der Offline-Einzelspielermodus unterstützt.

Benjamin Devienne, CEO von Onibi, sagte über Tomo: Endless Blue: "Jede Insel im Endless Blue ist eine in sich geschlossene Welt, die von einzigartigen Traditionen, Tomo und Überzeugungen geprägt ist. Wir hoffen, dass die Spieler bei der Erkundung dieser Inseln Spaß daran haben, herausgefordert zu werden, wie diese Zivilisationen die gleiche Welt durch sehr unterschiedliche Linsen betrachten."

Schauen Sie sich unten einige Bilder für Tomo: Endless Blue an.