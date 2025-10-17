Tomiichi Murayama, ehemaliger japanischer Premierminister, stirbt im Alter von 101 Jahren

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Tomiichi Murayama, Japans ehemaliger Premierminister, der dafür bekannt ist, sich am deutlichsten für seine Kriegshandlungen zu entschuldigen, im Alter von 101 Jahren in seiner Heimatstadt Oita gestorben ist. Seine Fernseherklärung von 1995 markierte einen Wendepunkt in Japans Nachkriegsdiplomatie, in der er "tiefe Reue" und "aufrichtige Entschuldigung" für das in ganz Asien verursachte Leid zum Ausdruck brachte. Trotz des Widerstands der Konservativen drängte Murayama auf die Anerkennung des historischen Unrechts, einschließlich der Unterstützung überlebender "Trostfrauen". Seine Worte prägten den jahrzehntelangen politischen Diskurs über Japans Verantwortung und Versöhnungsbemühungen und festigten seinen Platz als eine der beständigsten Stimmen des Friedens des Landes. Ruhe in Frieden, Tomiichi Murayama.