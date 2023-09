Tomb Raider: The Legend of Lara Croft setzt die Geschichte der Spiele im Jahr 2024 fort

Wir haben kaum einen Piepton gehört, seit Netflix im Jahr 2021 angekündigt hat, eine animierte Tomb Raider-Serie zu machen, aber das bedeutet nicht, dass das Projekt abgesagt wurde. Tatsächlich scheint es ziemlich gut voranzukommen.

Powerhouse Animation und Netflix haben uns den ersten Trailer für das sogenannte Tomb Raider: The Legend of Lara Croft gegeben, der uns einen Einblick in ihre Version der ikonischen Figur und Einblicke in die Abenteuer gibt, die sie erwarten, wenn die Serie irgendwann im Jahr 2024 startet.