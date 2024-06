Tomb Raider: The Legend of Lara Croft debütiert im Oktober auf Netflix

HQ

Haben Sie sich gefragt, was mit Lara Croft nach den Ereignissen von Crystal Dynamics ' Survivor Trilogy passiert ist, die mit Shadow of the Tomb Raider endeten? Wenn ja, soll diese Frage im Oktober beantwortet werden.

Netflix arbeitet mit der Marke Tomb Raider zusammen, um diesen Herbst einen Anime auf den Streamer zu bringen, der nach den Ereignissen des dritten Spiels und Laras zunehmend gefährlichen Abenteuern als einsamer Wolf anknüpfen wird. Laut der Beschreibung der Serie hat sich Lara von ihren Freunden isoliert, um diese Aufgaben zu übernehmen, muss sie aber wieder einspannen und um ihre Hilfe bitten, nachdem ein mächtiges chinesisches Relikt von Croft Manor gestohlen wurde.

Die vollständige Zusammenfassung der Serie sowie den neuesten Trailer, der einen Premierentermin am 10. Oktober bestätigt, sehen Sie unten. Wer Lara dieses Mal seine Stimme leiht, fällt diese Aufgabe Hayley Atwell zu, aber Fans der Spiele werden zweifellos Earl Baylon erkennen, der seine Rolle als Jonah Maiava wieder aufnimmt.

Inhalt: "Die Serie wird direkt nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie von Videospielen fortgesetzt - Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider - und Lara verlässt ihre Freunde, um sich auf immer gefährlichere Solo-Abenteuer einzulassen. Lara (gesprochen von Hayley Atwell) muss jedoch nach Hause zurückkehren, als ein gefährliches und mächtiges chinesisches Artefakt von einem Dieb mit einer unheimlichen persönlichen Verbindung aus Croft Manor gestohlen wird. Ihre waghalsige Verfolgung wird sie auf ein Abenteuer rund um die Welt und in die Tiefen vergessener Gräber führen, wo sie gezwungen sein wird, sich ihrem wahren Selbst zu stellen und zu entscheiden, welche Art von Heldin sie werden möchte."

