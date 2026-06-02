Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde bestätigt, dass sie nach neuem State of Play-Gameplay bis Februar verschoben wurde

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Kurz vor dem Beginn des heutigen State of Play begann ein Bericht zu kursieren, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis seine Pläne für einen Start 2026 aufgeben und stattdessen eine Verschiebung bis Februar 2027 bevorzugen würde. Dies wurde nun bestätigt.

Auf der Sony-Präsentation präsentierte das Remake von Lara Crofts erstem Abenteuer eine Menge Gameplay und zeigte, wie Lara einstürzende Brücken, tückische Menschen und fleischfressende Dinosaurier überlebt – alles in atemberaubenden Bildern, die sehr, sehr deutlich machen, dass dies ein Premium-Remake ist.

Aber ja, das Gameplay endete mit der Bestätigung, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis tatsächlich verzögert wird und 2026 nicht mehr erscheint, sondern am 12. Februar 2027 erscheint.

Sehen Sie sich unten den neuen Trailer zum Spiel an, und was weitere Neuigkeiten angeht, wurde uns mitgeteilt, dass Vorbestellungen nun geöffnet sind und es zwei Ausgaben des Titels zum Kauf geben wird. Es wird eine Standard Edition für 59,99 $ und außerdem eine Deluxe Edition für 69,99 $ geben, die zum Debüt 48 Stunden Early Access, ein "Post-Launch DLC Story Pack" und ein Parisian Fugitive-Outfit enthält.