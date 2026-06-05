Tomb Raider: Legacy of Atlantis Minimum und empfohlene PC-Spezifikationen offenbart

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis hat sein Veröffentlichungsdatum, und obwohl es etwas später ist als zunächst erwartet, bedeutet das, dass wir jetzt offiziell auf den 12. Februar 2027 herunterzählen. Vor diesem Start geben uns Crystal Dynamics und Flying Wild Hog Studios ausreichend Zeit, unsere PCs vorzubereiten, da sie die offiziellen Mindestanforderungen und empfohlenen PC-Anforderungen des Spiels bekannt gegeben haben.

Hier gibt es keine Hinweise auf die gewünschte Bildrate oder Auflösung, daher wissen wir nicht, welche Leistung du mit den gewünschten Spezifikationen erhältst, aber die Mindestanforderungen sind wirklich nicht allzu anspruchsvoll. Sowohl als Mindest- als auch Empfehlungsspeicher benötigen Sie 16 GB RAM und 80 GB verfügbaren Speicherplatz, ohne dass eine SSD notwendig ist. Für Mindestanforderungen brauchst du eine Intel i5-8600/AMD Ryzen 5 3600 CPU und eine GTX 1070 (8GB)/RTX 2060 Super/AMD RX 5700 GPU. Die 1070 ist eine zehn Jahre alte Karte, und sie zeigt, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis alles tut, um Laras neuestes Abenteuer auf möglichst viele PCs zu bringen.

Die Mindestanforderungen liegen nicht weit von den Mindestanforderungen für Shadow of the Tomb Raider entfernt, dem letzten Hauptspiel, das von Crystal Dynamics veröffentlicht wurde, da es eine GTX 1050 oder eine GTX 1060 für die empfohlene Version benötigte. Dennoch scheint die Grafik von Legacy of Atlantis deutlich verbessert zu sein, und das werden wir sicher sehen, wenn wir unseren PC auf die empfohlenen Spielspezifikationen bringen, die eine Intel i7-9700K/AMD Ryzen 5 5600X CPU und eine RTX 3080/AMD RX 6800 XT GPU vorsehen.

Da es noch fast ein Jahr dauert, bis wir Tomb Raider: Legacy of Atlantis in die Hände bekommen, werden wir wahrscheinlich zu gegebener Zeit mehr Details zu diesen Spezifikationen erhalten. Es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich ändern, also haltet Ausschau nach Updates auf der Steam-Seite des Spiels.