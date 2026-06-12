Tomb Raider: Legacy of Atlantis Entwickler sagt, sie nutzen generative KI

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Nach den sozialen Medien, Gaming-Foren und den Kommentarbereichen von Gamereactor zu urteilen, sind KI-generierte Spiele nicht besonders gefragt. Dies hat unzählige Entwickler dazu veranlasst, sich von der Technologie zu distanzieren und darauf zu bestehen, dass ihre Spiele von Hand entwickelt werden. Erst gestern berichteten wir, dass The Coalition, das Studio hinter dem kommenden Gears of War: E-Day, bestätigt hat, dass das Spiel komplett ohne KI entwickelt wurde.

Aber nicht jeder glaubt daran. Ubisoft investiert bereits stark in den Einsatz von KI in verschiedenen Formen, Sega hat kürzlich eine KI-Entwicklung in Crazy Taxi: World Tour zugegeben, und nun stößt auch Crystal Dynamics zu dieser Gruppe. In einem Interview mit Polygon sagt Experience-Direktor Jeff Adams, dass sie KI bei der Entwicklung des kommenden Tomb Raider: Legacy of Atlantis verwenden:

"Bei Crystal Dynamics sehen wir KI als ein Werkzeug, das unserem Team helfen kann, schneller die richtigen Antworten zu bekommen. In der frühen Entwicklung könnten wir die Idee für ein Ingame-Objekt haben. Aber wir sind uns vielleicht nicht sicher, ob wir uns die Zeit nehmen wollen, die Entwickler dazu zu bringen, es zu bauen. Was wir tun können, ist, ein generatives KI-Tool zu nutzen, um es in der Welt zu visualisieren.

Wenn es funktioniert, können wir es in unsere traditionelle Pipeline integrieren. Von dort aus kann das Team es konzeptionieren und bauen. Am Ende wird das gesamte fertige Produkt des finalen Spiels von Menschen gefertigt. Wir möchten es unserem Team so einfach wie möglich machen, hochwertige Erlebnisse zu schaffen. Das haben die Fans verdient."

Wie erwartet gibt es bereits eine hitzige Debatte darüber, ob es wirklich möglich ist, eine Zutat in den Teig einzubauen und dann zu behaupten, sie sei kurz vor dem Einstieg in den Ofen entfernt worden und das Endprodukt daher diese Zutat nicht enthält.

Wenn der Titel mit KI entwickelt wurde, ist es dann wirklich möglich am Ende zu behaupten, dass das fertige Spiel komplett von Menschen erschaffen wurde? Was denkst du?