Tomb Raider: Legacy of Atlantis Entwickler klärt den Haftungsausschluss zur KI-Nutzung

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Es ist fast seltsam, wie das Publikum heutzutage auf die Idee von KI in Spielen reagiert. Früher benutzten wir den Begriff einfach, um zu beschreiben, wie ein Gegner auf unsere Bewegungen und Kampfentscheidungen reagierte oder wie ein Spiel von seinem Spieler lernen und sich an seinen Spielstil anpassen konnte. Jetzt, da genAI selbst bei einigen äußerst erfolgreichen Titeln sein hässliches Gesicht zeigt, wollen Spieler nicht, dass die Zukunft vollständig KI-generiert ist.

Besorgnis entstand bezüglich des neuen Tomb Raider-Spiels Legacy of Atlantis, nachdem Eurogamer einen Hinweis entdeckt hatte, der besagte, dass es KI-Nutzung im Spiel gab. Der Haftungsausschluss tauchte auf der Steam-Seite Tomb Raider: Legacy of Atlantis auf und lautete: "KI-unterstützte Tools wurden während der Entwicklung verwendet, um einige frühe Erkundungs- und temporäre Entwicklungsinhalte zu unterstützen. Alle KI-unterstützten Assets wurden entweder ersetzt oder von Menschen verfeinert, um die kreative und künstlerische Vision des Entwicklungsteams aufrechtzuerhalten."

Crystal Dynamics, der Entwickler hinter dem Spiel, hat seitdem wieder Kontakt zu Eurogamer aufgenommen, die Situation geklärt und erklärt, warum der KI-Hinweis auf der Steam-Seite zu finden ist. "Bei Crystal Dynamics nutzen wir KI-Tools, um unseren Teams zu helfen, Ideen schneller und effizienter zu entwickeln, während wir sicherstellen, dass alle fertigen Inhalte im Endprodukt von Menschen erstellt werden. Unser Ziel ist es, die Kreativität und Flexibilität unserer Entwickler zu stärken, um Spielern überall die hochwertigsten Erlebnisse zu bieten", sagte ein Vertreter des Entwicklers.

Der Einsatz von KI in der Ideenphase scheint heutzutage für viele Studios die neue Norm zu sein. Wenn es die Spieleentwicklung beschleunigen kann, gibt es gute Argumente für seine Nutzung, aber im Moment sehen wir immer noch lange Entwicklungszeiten. Tomb Raider: Legacy of Atlantis gab Anfang dieser Woche auf der State of Play das Veröffentlichungsdatum bekannt, wurde jedoch auf Februar 2027 verschoben.