Tomb Raider: Legacy of Atlantis Berichten zufolge auf 2027 verschoben

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Es sieht so aus, als könnte sich Miss Crofts geplantes Comeback etwas länger verzögern als erwartet. Laut mehreren glaubwürdigen Quellen wurde die Veröffentlichung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis auf Anfang nächsten Jahres verschoben.

Das Spiel, das ursprünglich letztes Jahr bei The Game Awards vorgestellt wurde, sollte dieses Jahr erscheinen, aber laut den neuesten Berichten ist das neue Veröffentlichungsdatum nun Februar 2027. Die Gerüchte basieren auf Informationen mehrerer verschiedener Händler, darunter Amazon, das das Spiel als Vorbestellung mit einem Veröffentlichungsdatum am 10. Februar gelistet hat.

Einer der möglichen Gründe für die Verzögerung ist das unglaublich vollgepackte Herbst-Lineup, bei dem Grand Theft Auto VI unter anderem voraussichtlich dominieren und die Verkaufspreise dominieren wird. Kurz gesagt, im Grunde genau dasselbe, was mit Fable passiert ist, über das wir kürzlich berichtet haben.

Hast du dich darauf gefreut, dieses Jahr Legacy of Atlantis zu spielen, oder bist du damit einverstanden, dass das Spiel Anfang 2027 veröffentlicht wird?