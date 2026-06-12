Tomb Raider: Legacy of Atlantis behandelt die Survivor-Trilogie als Kanon.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis kehrt uns zurück zu dem, was sehr nach dem ursprünglichen Lara Croft aussieht, mit dem die Fans aufgewachsen sind. Es ist schließlich ein Remake des Originalspiels, aber das heißt nicht, dass Crystal Dynamics all die vorherige Arbeit wegwirft.

Im Gespräch mit IGN sagte Crystal Dynamics Erfahrungsdirektor Jeff Adams, dass dies die "gleiche Lara" sei und wir sie einfach an einem anderen Punkt in ihrer Karriere vorfinden. Da die Survivor-Trilogie als größere Ursprungsgeschichte für Lara diente, wird dieses neue Spiel mit ihr als erfahrene Tomb Raider anknüpfen, mit deutlich mehr Selbstvertrauen und Flair in ihrer Persönlichkeit.

Wenn Legacy of Atlantis zum Kanon der Survivor-Trilogie wird, können wir uns vorstellen, dass das neue Tomb Raider: Catalyst eine ähnliche Fortsetzung dieser Handlung bieten wird. Legacy of Atlantis selbst ist ein eigenständiges Abenteuer, aber da Crystal Dynamics derzeit ein weiteres Tomb Raider-Spiel für 2027 geplant hat, schadet es nicht, wenn sie in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind.