Tomb Raider: Lara Crofts Kochbuch bereitet pünktlich zu Halloween ein Festmahl vor

Wenn Lara Croft ein neues Abenteuer beginnt, wird sie eine Weile lang weniger exquisit zubereitete Gerichte essen müssen. Statt von den besten Köchen der Welt bekocht zu werden, isst sie rohes Fleisch und pflügt mit ihren eigenen Händen durch das Unterholz nach allem, was sich als halbwegs essbar herausstellt.

Das offizielle Kochbuch "Tomb Raider: Official Cookbook and Travel Guide" von der Köchin und Autorin Tara Theoharis romantisiert diese Fantasie ein wenig, wie die Frau auf Twitter präsentiert. Dieses Werk enthält Tipps zur Zubereitung von über 40 verschiedenen Gerichte, die vom Tomb-Raider-Universum inspiriert seien, und es enthält auch kulturelle Informationen zu den lokalen Essgewohnheiten. Am 26. Oktober erscheint das Buch zum Preis von 30 US-Dollar (umgerechnet ca. 26 Euro).