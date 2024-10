Tomb Raider IV-VI Remastered auf allen Plattformen angekündigt

HQ

Anfang des Jahres kehrte Lara Croft mit einer überarbeiteten Version ihrer ersten drei Abenteuer auf PS1 zurück, Tomb Raider I-III Remastered . Drei klassische Action-Adventures, die zugegebenermaßen nicht wirklich gut gealtert sind, aber dank moderner Steuerung und verfeinerter Grafik jetzt mehr Spaß machen.

Aspyr setzt die Arbeit fort und hat Tomb Raider IV-VI Remastered angekündigt, eine weitere Compilation, diesmal mit den folgenden Spielen der Reihe: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Das vierte und fünfte Spiel wurden für PS1 veröffentlicht, aber The Angel of Darkness war Lara Crofts erstes Abenteuer auf PS2, das 2003 veröffentlicht wurde. Es war auch das letzte Tomb Raider-Spiel von Core Design und wurde von den Kritikern schlecht aufgenommen, so dass die Serie bis zum ersten Reboot im Jahr 2006, Tomb Raider Legend von Crystal Dynamics, auf Eis gelegt wurde.

Egal, ob du es mochtest oder hasst, es ist eine großartige Nachricht, dass wir diese Spiele auch auf modernen Plattformen veröffentlichen werden, mit überarbeiteter Grafik, anpassbarer moderner Steuerung, Boss-Gesundheitsleisten, 150+ Trophäen und Fotomodus.

Tomb Raider IV-VI erscheint am 14. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox, Switch und PC, genau ein Jahr nach der anderen Trilogie.