Tomb Raider I-III Remastered

Der Erhalt von Retro-Spielen im Jahr 2024 mag ein ziemlich glanzloses Unterfangen sein, aber zum Glück gibt es Entwickler wie Aspyr. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Studio dazu beigetragen, mehreren beliebten Klassikern Leben einzuhauchen, die einst auf älterer Hardware gestrandet waren. Dazu gehören Fahrenheit, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse und eine ganze Reihe älterer Star Wars -Titel, die während der PS2-Ära veröffentlicht wurden.

Das neueste Projekt des Studios ist sein bisher ehrgeizigstes, da es sich um eine remasterte Sammlung der ursprünglichen drei PSTomb Raider 1-Spiele handelt. Mit allen bisher veröffentlichten Erweiterungen sowie überarbeiteten Steuerelementen und Grafiken schließt sich der Kreis von Asypr, denn eines der ersten Projekte, die es veröffentlichte, war Tomb Raider II für MacOS im Jahr 1998.

Beginnen wir mit der größten Änderung, die die Kollektion mit sich bringt, und das ist die Optik. Auf Knopfdruck kannst du zwischen der alten und der überarbeiteten Grafik umschalten und der Unterschied ist wirklich wie Tag und Nacht. Aspyr hat das Spiel auf breiter Front verfeinert und Verbesserungen an Beleuchtung, Texturen, Menüoptionen und Charaktermodellen vorgenommen. Die Bildrate wurde ebenfalls auf 60 FPS erhöht, so dass die Spiele besser laufen als je zuvor.

Es ist jedoch nicht alles rosig, wenn es um die überarbeitete Grafik geht, da ich einige Umgebungen zu dunkel fand. Gelegentlich musste ich auf die klassische Grafik umsteigen, um sicherzustellen, dass es keine Plattformen gab, die ich übersehen hatte. Ich fand sie auch nicht die beeindruckendsten in den Zwischensequenzen. Abgesehen davon, dass ein Teil der Körnung entfernt und die Kanten leicht geschärft wurden, sind sie so ziemlich identisch mit dem, wie sie in den Originalversionen erschienen sind, nur im Breitbildformat.

Wenn es um die Spiele selbst geht, möchte ich gleich zu Beginn den unglaublichen Wert dieses Pakets loben. Für den bescheidenen Preis von 26,99 £ erhalten Sie drei genredefinierende Klassiker zusammen mit ihren Erweiterungen, und diese können zwischen 15 und 25 Stunden dauern. Diese Zeit könnte sogar noch länger sein, wenn man all die versteckten Artefakte bedenkt, die überall verstreut sind, um sie zu finden.

Ich muss jetzt gestehen, dass ich die Original-Trilogie nicht gespielt hatte, als sie veröffentlicht wurden, aber da sie zu den Grundnahrungsmitteln ihrer Ära gehören, wollte ich sie unbedingt ausprobieren. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, fand ich, dass die Spiele eine wirklich lustige Mischung aus Jump'n'Run, Action und Rätsellösen sind, und ich fand es gut, wie prägnant und abwechslungsreich sich die Levels anfühlten. Die Rückkehr zu diesen älteren Titeln war ein angenehmer Blick in die Vergangenheit, und es war erfrischend, wie einfach und unkompliziert sie sich im Vergleich zu den größeren AAA-Spielen, an die wir heute gewöhnt sind, anfühlten.

Als ich diese Remastered-Trilogie zum ersten Mal spielte, waren die größten Herausforderungen, denen ich gegenüberstand, die Kamera und das Jump'n'Run des Spiels. Wenn du einen Sprung vorbereitest, musst du dich direkt am Rand einer Kante positionieren und dich mit der Aktionstaste hochziehen. Am Anfang ist es ein wirklich seltsames Konzept, an das man sich gewöhnen muss, und ich ertappte mich ständig dabei, wie ich in Stachelgruben fiel oder ausrutschte und hörte, wie Lara jeden Knochen in ihrem Körper brach. Die Kamera war auch ein großes Hindernis, da sie mir ständig die Sicht versperrte, wenn ich versuchte, präzise Sprünge zu machen.

Glücklicherweise hat Aspyr die Möglichkeit eingebaut, auf moderne Steuerelemente umzusteigen, die sich viel natürlicher und intuitiver anfühlten. Die Tanksteuerung wurde hier zugunsten einer vollständigen 360-Grad-Bewegung aufgegeben, was das Navigieren in der Umgebung verdammt viel einfacher macht. Die Schießsteuerung wurde auch den hinteren Triggern zugeordnet, was eher zu modernen Titeln passt, als die Gesichtstasten des Controllers zu drücken.

Ein weiterer Punkt, an dem ich frustriert war, war das Speichersystem des Spiels. In einer vielleicht unbeabsichtigten Anspielung auf die Ära, die die Spiele eingeführt haben, erfordert die Sammlung ein manuelles Speichern und es gibt kein automatisches Speichern für das Abschließen eines Levels. Es kann ziemlich mühsam sein, sich das zu merken, und ich bin auf einen ziemlich fiesen Fehler gestoßen, der alle meine Speicherdaten aus einer Spielsitzung vollständig entfernt hat. Positiv ist jedoch, dass du die manuellen Speicherstände als Speicherstände verwenden kannst, um die klobige Steuerung und das Jump'n'Run des Spiels zu überwinden.

Am Ende war ich ziemlich hin- und hergerissen in Tomb Raider I-III Remastered. Es kombiniert drei klassische PS1-Spiele in einem Paket und diese sehen jetzt noch besser aus und spielen sich besser als je zuvor. Auf der anderen Seite kann ich mir jedoch vorstellen, dass die archaischen Funktionen wie manuelle Speicherungen, die umständliche Kamera und die schwer zu beherrschende Steuerung eine Einstiegshürde für Neulinge darstellen. Wenn du einige der kultigsten Titel der PS1 auf moderner Hardware erleben möchtest, dann lohnt es sich, einen Blick auf den Preis zu wagen, aber sei dir sicher, was dich erwartet.