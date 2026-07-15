Tomb Raider feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einer stilvollen Gunnar Optiks-Kollaboration

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Wenn wir an all die ikonischen Gaming-Charaktere denken, die Sonnenbrillen tragen, sind nur wenige so einprägsam wie Lara Croft und ihre makellose Brille. Die stilvollen Sonnenbrillen, die Laras Gesicht zieren, gibt es schon seit Gaming-Generationen und haben uns zuletzt begeistert, als Sophie Turner sie in einem Fotoshooting zeigte, in dem sie ihr Aussehen als gleichnamige Tomb Raider für die Amazon-TV-Serie zeigte.

Nun hat Gunnar Optiks ein neues Paar Gaming-Brillen vorgestellt, das nach Lara Croft und all ihren Grabplünderungsabenteuern gestaltet ist. In vier Farbvarianten erhältlich – Amber, Amber Max, Amber Sun Shift und Sun – wurden die Tomb Raider Croft Glasses gemeinsam mit dem Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics entwickelt. Sie verfügen über eine runde Silhouette, bronzene Akzente und Edelstahlrahmen sowie Gunnars Blaulichtblockierungstechnologie.

Neben der Brille selbst enthält jedes Paar Tomb Raider Croft Glasses eigene einzigartige Sammlerstücke, darunter eine limitierte Xian-Dolch-Broschin sowie ein spezielles Gehäuse, ein Reinigungstuch und einen Beutel.