Tomb Raider: Definitive Edition für eine neue physische Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2

HQ

Gerade als wir alle das Ende physischer Spiele beklagen, kommt Limited Run Games zurück und erinnert uns daran, dass physische Medien irgendwo immer noch ein Zuhause haben. Eine neue Ausgabe der 2013er Tomb Raider wird für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht, die die Entstehungsgeschichte von Lara Croft feiert und den ersten Teil der gefeierten Survivor-Trilogie ist.

Crystal Dynamics' Klassiker erhält eine Standard- und eine Sammleredition für die Nintendo Switch 2 über Limited Run Games. Die Standard Edition kostet 49,99 $ und enthält eine physische Kopie des Spiels sowie ein exklusives Spielheft. Die Collector's Edition ist mit 79,99 $ etwas teurer, bietet aber eine Stahlkoffer, einen Hebelaxt-Schlüsselanhänger, eine Karte von Yamatai, eine Soundtrack-CD und eine schöne Kiste, in der alles aufbewahrt wird.

Beide neuen physischen Versionen von Tomb Raider: Definitive Edition sind jetzt auf der Website von Limited Run Games vorbestellt und befinden sich derzeit in der Vorproduktion. Vorbestellungen bleiben bis zum 2. August geöffnet, und danach wirst du wahrscheinlich noch eine Weile warten, bis du das Spiel in die Hände bekommst. Die Bestellungen der Standardedition sollen dieses Jahr zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember versandt werden, während die Bestellungen für die Sammleredition erst von April bis Juni nächsten Jahres eintreffen.