Tomb Raider: Catalyst erfordert keine Vorkenntnisse

Es gab große Erwartungen, Lara Croft bei den The Game Awards am Freitag zu sehen, nachdem im Voraus bestätigt wurde, dass wir mehr über ihre Zukunft bei der Veranstaltung erfahren würden. Und das taten wir. Viel mehr, tatsächlich. Es stellte sich heraus, dass nicht nur ein Spiel in Arbeit ist, sondern sogar zwei.

Während einer Presseveranstaltung neulich gab es die Gelegenheit, Crystal Dynamics nach diesen Spielen zu fragen (danke Polygon), und die Diskussionen beinhalteten die Frage, ob Hintergrundinformationen nötig sind, um das kommende Tomb Raider: Catalyst zu verstehen, das die Geschichte einer der größten Ikonen der Spielewelt fortsetzen wird. Muss man ein Lara Croft-Experte sein, die Spiele gespielt, die Netflix-Serie verfolgt und die Filme gesehen haben, um die Handlung zu schätzen? Glücklicherweise lautet die Antwort nein, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, und Studioleiter Scot Amos erklärt:

"Das ist der entfernteste Punkt in [Laras] Karriere, hier ist sie gerade. Deshalb ist das ein großartiger Zeitpunkt für langjährige Fans zu fragen: 'Was kommt als Nächstes für Lara Croft?' Für neue Fans haben wir Catalyst so gestaltet, dass Spieler sofort einsteigen und ihre Abenteuer so fortsetzen können, wie sie ist. Hausaufgaben sind nicht nötig."

Wenn Sie jedoch die vorherigen Spiele gespielt haben, gibt es einige zusätzliche Extras zu genießen:

"Man kann direkt in Catalyst einsteigen, dieses komplette Abenteuer von oben bis unten erleben und die Geschichte und die Charaktere verstehen, ohne diese Vorgeschichte kennen zu müssen. Und natürlich gibt es auch das Maß, die Bedürfnisse von langjährigen Fans zu erfüllen und neue Spieler dazu zu bringen, einzusteigen und es zu erleben."

Kurz gesagt, es klingt so, als wäre es ein guter Einstieg für alle, die Tomb Raider 2027 erleben möchten, aber bereits 2026 wird Tomb Raider: Legacy of Atlantis veröffentlicht, eine Art Neuinterpretation und Neustart des ersten Spiels der Reihe. Dies ist daher eine goldene Gelegenheit, sich auf Catalyst vorzubereiten, ein Abenteuer, das Amos als "den größten Tomb Raider, den wir bisher gemacht haben" beschreibt.