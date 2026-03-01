Tomb Raider: Catalyst Darstellerin Alix Wilton Regan kanalisiert alle Lara Crofts vor ihr für ihre Performance

HQ

Für Tomb Raider: Catalyst, das nächstes Jahr erscheint, und Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das dieses Jahr erscheint, haben wir eine neue Lara Croft-Schauspielerin. Camilla Luddington wird durch Mass Effect- und Vermintide-Star Alix Wilton Regan ersetzt, die gründlich für ihre Rolle recherchiert hat.

"Ich mag die Idee von 'keine Lara bleibt zurück'." Regan erklärte es im Press X to Continue-Podcast. "Ich habe mir alle Darstellungen angesehen. Offensichtlich habe ich alle Drehbücher, also weiß ich, wohin es geht, und ich denke, alle Laras, die zuvor kamen, werden auch eine Quelle sein, wenn wir in eine neue Ära von Tomb Raider eintreten."

Regan hat auch großes Vertrauen in die neue Version von Lara, die wir in den kommenden Spielen sehen werden. "Wo immer du hinfällst, ob das Original, die Remaster, die Klassiker, die Survivor-Trilogie, wo auch immer auf diesem Spektrum... du wirst es lieben", sagte sie.

Neben den beiden kommenden Tomb Raider-Spielen gibt es bald auch eine weitere neue Lara, die debütiert, da Sophie Turner die Figur erneut in Live-Action bringen wird, in Amazons TV-Serie. Wenn all diese Projekte Erfolg haben, könnten wir eine vollständige Tomb Raider-Renaissance erleben.