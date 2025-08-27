Tausende versammeln sich in Spanien zur berühmtesten Essensschlacht der Welt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Am Mittwoch ertrank Buñol erneut in Rot, als die Feiernden die 80. Ausgabe von La Tomatina feierten, dem legendären Tomatenwurffest im Osten Spaniens und der berühmtesten kulinarischen Schlacht der Welt.

Eine Stunde lang verwandelten sich die Straßen in Flüsse aus Fruchtfleisch, als Besucher aus der ganzen Welt Lastwagenladungen mit überreifen Tomaten schleuderten und 120 Tonnen der Früchte zerschlugen und schleuderten, um eine Tradition zu ehren, die mit einer Rangelei zwischen lokalen Teenagern in den 1940er Jahren begann.

Schutzbrille, Musik und Lachen gaben den Ton einer Veranstaltung an, die ihr 80-jähriges Jubiläum feierte. Die Organisatoren betonten, dass die Tomaten ausschließlich zu diesem Zweck angebaut wurden, wodurch das, was wie Abfall aussieht, in eines der farbenfrohsten Spektakel Spaniens verwandelt wurde.