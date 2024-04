Tomas Sala arbeitet an einem dritten und letzten Spiel, das in der Welt von The Falconeer spielt

HQ

Solo-Entwickler Tomas Sala ist noch nicht fertig mit seinem Städtebauer, der in der Welt von The Falconeer spielt. Nachdem das Spiel erst vor relativ kurzer Zeit für PC und Konsolen erschienen ist, wurde eine vollständige Roadmap für den Rest des Jahres für das Spiel erstellt, während Sala auch eine aufregende Ankündigung über die Zukunft der Serie teilt.

In den nächsten Monaten von Bulwark: Falconeer Chronicles werden einige neue Updates ihr Debüt geben, darunter das Trade, Tribute and Spoils Update in diesem Monat und das Naval Command Update im Mai. Diese bringen neue Diplomatie-Events, mehr Kapitäne, zusätzliche Trägerschiffe, Marine-Events und einige andere Goodies. Danach können wir uns auf eine neue Architektur, eine Fraktionserweiterung, Mod- und Workshop-Unterstützung, Mad Lector (was auch immer das sein mag...) und weitere Dinge freuen, und das alles zu unangekündigten Terminen später in diesem Jahr. Sehen Sie sich die Roadmap unten an.

Wie aus der anderen aufregenden Ankündigung von Sala hervorgeht, hat er bestätigt, dass er nun an einem dritten und letzten Spiel arbeitet, das in der Welt von The Falconeer spielt. Es heißt derzeit Project Ancient Waves und wird ein "Seefahrerabenteuer, das die Spieler auf die Wellen des Ursees stürzt ". Es gibt noch keine weiteren Informationen zu diesem Spiel.