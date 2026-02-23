Tomás Martín Etcheverry gewinnt endlich einen ATP-Titel für Argentinien beim Rio Open

HQ

Das Rio Open in Rio de Janeiro, das größte ATP-Turnier Südamerikas (das einzige ATP 500) und derzeit das einzige ATP-Turnier in Brasilien, wurde vom argentinischen Spieler Tomás Martín Etcheverry gewonnen, der den Chilenen Alejandro Tabilo in einem dreistündigen Epos mit 6:3, 6:7 (3) und 4:6 besiegte.

Tomás Martín Etcheverry, 26 Jahre alt, klettert auf den 33. Platz in der ATP-Rangliste auf und ist der zweitbeste Argentinier nach Francisco Cerúndolo, verbessert jedoch nicht seine beste Platzierung aller Zeiten, den 27. Weltrang im Februar 2024.

Nach drei weiteren Finals, alle ATP-250-Turniere auf Sand in Santiago de Chile, Houston und Lyon, gewinnt Etcheverry schließlich einen ATP-Titel. Auf seinem Weg besiegte er den tschechischen Spieler Vit Kopriva, während Tabilo den Peruaner Ignacio Buse besiegt hatte.

Topgesetzte Spieler wie Joao Fonseca und Matteo Berrettini waren bereits zuvor beim Rio Open besiegt worden. Fonseca errang jedoch mit Marcelo Melo einen Doppelsieg. Dieses Turnier, das die Sand-Saison vorzeitig einläutet, startete 2014, als Rafa Nadal die erste Krone gewann. Der Rio Open war ebenfalls kurzzeitig ein WTA 500, nur zwischen 2014 und 2016.