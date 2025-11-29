Tom Stoppard verstirbt im Alter von 88 Jahren

HQ

Tom Stoppard, der Dramatiker, dessen glänzende Wortspiele und erfinderischen Strukturen das britische Theater über mehr als ein halbes Jahrhundert verändert haben, ist im Alter von 88 Jahren zu Hause in Dorset gestorben, sagte sein Agent am Samstag. Die Todesursache wurde nicht sofort bekannt gegeben.

Stoppard erlangte erstmals Ruhm mit Rosencrantz und Guildenstern Are Dead, dem Durchbruch von 1966, der Shakespeare auf den Kopf stellte und einen jungen, wenig bekannten Schriftsteller zu einer weltweiten Sensation machte. Es wechselte schnell vom Edinburgh Fringe zum National Theatre und weiter zum Broadway.

Bühne, Film und Radio

In den folgenden Jahrzehnten umfasste Stoppards Werk Bühne, Film und Radio und behandelte Themen von Mathematik und Chaostheorie bis hin zu Journalismus und jüdischer Identität. Sein letztes Stück, Leopoldstadt (2020), basierte auf seiner Wiederentdeckung der Geschichte seiner eigenen Familie und dem Verlust jüdischer Verwandter im Holocaust.

Im Laufe seiner Karriere gewann er rekordverdächtige fünf Tony Awards für das beste Theaterstück, einen Oscar für das Mitschreiben von Shakespeare in Love und wurde zum Ritter geschlagen. Sein Einfluss kam sogar ins Wörterbuch: "Stoppardian" beschrieb seine charakteristische Mischung aus intellektueller Verspieltheit und emotionaler Unterströmung.

Geboren als Tomas Straussler im Jahr 1937 im heutigen Tschechien, floh er als Kind vor den Nazis und ließ sich später in Großbritannien nieder, wo er als Journalist begann, bevor er sich dem Theater zuwandte. Stoppard wurde vom jungen Reporter zu einem der renommiertesten Dramatiker Großbritanniens. Er hinterlässt seine Frau Sabrina Guinness und seine vier Söhne.