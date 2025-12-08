Tom Morello von Rage Against the Machine veröffentlicht einen Song für Final Fantasy XIV

HQ

Final Fantasy XIV ist weiterhin unglaublich beliebt, nicht zuletzt dank der Tatsache, dass Square Enix sein Spiel stetig mit relevanten Inhalten erweitert, die es frisch wirken lassen. Und sie werden das eindeutig weiterhin tun, was uns jetzt mit einer musikalischen Zusammenarbeit überrascht.

Über Bluesky wurde bekannt gegeben, dass der legendäre Rage Against the Machine-Gitarrist Tom Morello mit dem Final Fantasy XIV -Komponisten Masayoshi Soken zusammengearbeitet hat, um einen Song zu veröffentlichen. Soken soll ein großer Fan von Rage Against the Machine sein, weshalb Morello das machen wollte, und wir können uns schon nächste Woche (17. Dezember) auf das Ergebnis freuen.

Morello selbst sagt in einem kurzen Videoclip, dass er "einen absolut rockigen Hit machen wollte, der die Energie und Kraft dieses Spiels widerspiegelt", also erwartet keine klassische japanische Rollenspielmusik. Schau dir unten den Bluesky-Beitrag an, in dem Morello uns mehr über die Zusammenarbeit erzählt und uns einen kurzen Ausschnitt anhören lässt.