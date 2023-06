Tom Hollands Lieblings-Spider-Man ist keiner von ihm

Es ist heutzutage keine ungewöhnliche Meinung zu sagen, dass Spider-Man: Into the Spider-Verse der beste Spider-Man-Film ist, der jemals produziert wurde. Aber es ist eine ziemlich ungewöhnliche Sache, Spider-Man selbst sagen zu hören.

Im Gespräch mit Variety hat Tom Holland verraten, dass Into the Spider-Verse "der beste Spider-Man-Film, der je gedreht wurde" ist, was bedeutet, dass er ihn tatsächlich über Homecoming, Far From Home, and No Way Home , drei Filme, die er leitete, und letzterer ist einer der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Holland erklärte vollständig: "Ich denke, der erste 'Spider-Verse'-Film ist der beste Spider-Man-Film, der je gedreht wurde. Ich bin so stolz auf alle Beteiligten. [Produzent] Amy Pascal ist wie meine Mutter. Ich sollte mit ihr [zur Premiere] als ihr Date gehen, ich konnte nicht gehen, weil ich hier arbeite. Aber ich bin unglaublich stolz auf sie, ich freue mich auf den zweiten. Ich bin mir sicher, dass es alle Erwartungen erfüllen wird, und ich kann es kaum erwarten, es zu sehen."

Across the Spider-Verse hat derzeit einen ziemlich beeindruckenden Lauf an den Kinokassen, mit einem massiven Eröffnungswochenende von 200 Millionen US-Dollar.