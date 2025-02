Tom Hollands Ausweis wurde verweigert, als er versuchte, seine eigene alkoholfreie Biermarke zu kaufen

HQ

Obwohl Tom Holland die alkoholfreie Biermarke Bero besaß, war er nicht in der Lage, eine Schachtel des Zeugs zu kaufen, als er zu Target ging. Die neu gegründete Marke wurde von Holland hergestellt, um das Verlangen nach Alkohol zu stillen, nachdem er beschlossen hatte, die Substanz ganz aus seinem Leben zu verbannen.

In einem Video, das Culture Crave in den sozialen Medien gepostet hat, sagt Holland, dass ihm das Getränk verweigert wurde, weil er einen ausländischen Ausweis hatte und keine andere Möglichkeit hatte, sein Alter zu beweisen. Aber da er ziemlich früh im Video eine Schachtel in seinen Händen hält, können wir uns vorstellen, dass er nicht ganz auf dem Trockenen gelassen wurde.

Es scheint nicht so, als ob Holland irgendeinen Groll gegen die Situation hegt, sondern stattdessen die humorvolle Seite darin findet. Als jemand mit einem Babygesicht wird Holland wahrscheinlich oft nach seinem Ausweis gefragt, obwohl er Ende 20 ist. Zumindest kann er stolz darauf sein, dass er in den kommenden Jahren jung aussehen wird.

