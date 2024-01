Tom Hollander erhielt versehentlich Tom Hollands Avengers-Kassenbonus

Tom Holland und Tom Hollander sind nicht die Leute, die man leicht verwechseln kann, wenn man sie ansieht, aber wenn man ihre Namen und Nationalitäten auf dem Papier sieht, kann es leicht sein, einen Fehler zu machen. Der "White Lotus"- und "Fluch der Karibik"-Star enthüllte kürzlich, dass er versehentlich einen großen Scheck erhalten hat, der für Holland bestimmt war.

In der Sendung "Late Night With Seth Meyers" sprach Hollander über die Verwechslung und wie es dazu kam. "Die Leute in der Buchhaltungsabteilung meiner Agentur waren verwirrt. Wir waren kurz bei denselben Agenten. Und es war ein schrecklicher Moment", sagte Hollander. "Ich besuchte meinen Freund, der in England Theater spielte. Ich saß selbstgefällig im Publikum, nachdem ich gerade eine BBC-Show für 30.000 Dollar gemacht hatte... Als die Pause kam, checkte ich meine E-Mails und bekam eine von der Agentur, in der stand: 'Einzahlungsschein für den ersten Kassenbonus für 'The Avengers'. "

Hollander öffnete die E-Mail und war schockiert von dem, was er sah. "Es war eine erstaunliche Summe. Es war nicht [Tom Hollands] Gehalt. Es war sein erster Kassenschlager. Nicht der ganze Kassenbonus, der erste. Und es war mehr Geld, als ich je gesehen hatte. Es war eine siebenstellige Summe."

Unglücklicherweise für Hollander kam dieses Geld nicht auf sein Konto, aber er bekam einen Vorgeschmack auf die wirtschaftliche Macht der Marvel-Filme zu dieser Zeit.