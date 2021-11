Tom Holland wird für weitere Spider-Man-Filme zurückkehren

HQ

Im Laufe der vergangenen Monate wurde oftmals die Zukunft von Spider-Man im Marvel Cinematic Universe hinterfragt. Tom Hollands Vertrag lief nach drei Einzelfilmen, allerlei Auftritten in anderen Filmen, sowie Spider-Man: No Way Home aus. Es schien, als würde der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft die Zeit im Marvel Cinematic Universe davonlaufen.

Mit dem Start der Ticketverkäufe für Spider-Man: No Way Home schnappte sich Fandango die Spider-Man Producerin Amy Pascal, um über die Zukunft von Spider-Man zu sprechen.

''Das ist nicht der letzte Film, den wir mit Marvel machen - [das ist nicht] der letzte Spider-Man-Film.'' verkündete Pascal. ''Wir machen uns bereit dafür, den nächsten Spider-Man-Film mit Tom Holland und Marvel zu drehen. Wir betrachten das Ganze als drei Filme, jetzt gehen wir in die nächsten drei über. Dies ist nicht der letzte unserer MCU-Filme.''

Im Laufe des Interviews merkte Pascal außerdem an, dass auch Marvel und Sony weiterhin als Partner kooperieren werden. Dies bietet eine gute Chance dafür, zukünftig ein Crossover-Film der beiden Universen zu erhalten.

Pascal wurde zudem über die Produktion der Spider-Verse-Fortsetzung befragt und wie diese vorangeht. Die Producerin merkte an ''es wird fantastisch'' und dass ''wir schon sehr bald etwas zum Vorzeigen haben werden.''

Mit all den umfangreichen Spider-Man-Inhalten, die uns demnach in Zukunft erwarten, würden wir gerne wissen, worauf ihr euch persönlich am meisten freut. No Way Home, Spider-Verse 2, oder eine völlig neue Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland? Lasst es uns wissen.