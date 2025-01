Tom Holland verrät, dass sein Lieblingsfilm Avatar ist

Mit Spider-Man, der zurückkehren will, und Christopher Nolans Odyssee, der verfilmt wird, sieht es so aus, als würden die nächsten Jahre für Tom Holland arbeitsreich sein. Der Schauspieler hatte zuerst seinen Durchbruch mit Spidey, aber es stellt sich heraus, dass eine andere Disney-IP den Spitzenplatz in Holland einnimmt.

Im Gespräch mit Men's Health verriet Holland, dass James Camerons Avatar sein Lieblingsfilm aller Zeiten war. "Ich schäme mich nicht, Avatar zu sagen." sagte Holland. Wenn man bedenkt, dass Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten an den Kinokassen ist, bezweifeln wir, dass viele gegen Hollands Wahl argumentieren würden.

Da es noch viele Filme in der Avatar -Franchise zu drehen gibt, wird Holland vielleicht eines Tages einen Mocap-Anzug tragen, um sich in einen großen blauen Außerirdischen zu verwandeln. Das ist der Traum, was?