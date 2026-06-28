Tom Holland und Zendaya verraten, dass sie große Fans von Insomniacs Spider-Man-Spielen sind

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Seit etwa einem Jahrzehnt leben wir in einer Art goldener Ära von Spider-Man. Tom Holland überzeugt als Live-Action-Peter Parker, Shameik Moore ist unser animierter Spidey, und Yuri Lowenthal nimmt uns mit durch die Straßen von New York in den Spielen. Es scheint, als wäre jeder Spidey ein Fan der anderen Netzschwinger, denn Tom Holland hat in einem neuen Interview offenbart, wie sehr er ein Fan der Spiele ist.

Im Gespräch mit IGN über die offenbar sehr inspirierte Eröffnungssequenz von Spider-Man: Brand New Day bestätigten Holland und Co-Star Zendaya, dass sie beide große Fans von Insomniacs Werk sind. "Ich liebe die Spiele. Wir lieben die Spiele. Die Spiele sind absolut sensationell." sagte Holland.

Zendaya gab zu, dass sie nicht die beste Gamerin ist, aber sie spielt im Story-Modus und ist frustriert, wenn ihr jemand helfen will. "Ich bin sehr frustriert, weil ich ganz alleine spielen möchte und er versucht zu kommen und sagt: 'Lass mich dir helfen.' Und ich so: 'Nein! Ich muss das alleine schaffen. Du kannst mir nicht helfen'", sagte sie.

Die beiden erinnerten sich an einen Moment (höchstwahrscheinlich den Scream-Bosskampf des zweiten Spiels), in dem Zendaya sich weigerte, den Controller herzugeben, weil sie so weit in der Geschichte des Spiels gekommen war und ihre Erfolge dort nicht beschmutzen wollte.