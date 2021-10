Tom Holland turnt durch ersten Trailer des Uncharted-Spielfilms

HQ

Nach einer gelinde gesagt turbulenten Produktion bereitet sich der Uncharted-Film darauf vor, im Februar nächsten Jahres Premiere zu feiern. Diese Woche wurde der erste echte Trailer zur Verfilmung des Playstation-Spiels veröffentlicht und darin können wir den Schauspieler Tom Holland (Spider-Man) in der Rolle des offensichtlich noch sehr jungen Nathan Drake auf der Suche nach verlorenen Schätzen und Reichtümern herumturnen sehen. Am 18. Februar soll der Film weltweit exklusiv in den Kinos zu sehen sein und bislang ist keine Rede davon, dass man ihn auf irgendwelchen Streaming-Diensten finden wird.

