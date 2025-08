Tom Holland reagiert auf Gerüchte über die Besetzung von James Bond, während er Brathähnchen zubereitet

HQ

Es war bereits ein arbeitsreiches Jahr für Tom Holland, da der britische Schauspieler nach den Dreharbeiten zu The Odyssey mit Christopher Nolan direkt in die Arbeit an Spider-Man: Brand New Day gestürzt ist, wo wir kürzlich gesehen haben, wie sein neuer Spidey-Anzug enthüllt wurde. Das bedeutet, dass Holland im nächsten Jahr teilweise die Hauptrolle spielen wird (und seine Partnerin Zendaya, die in Dune: Part 3, Spider-Man, The Odyssey und Shrek 5 zu sehen ist).

Aber wird Holland, obwohl er bereits in einigen Blockbustern mitgespielt hat, irgendwann auch der nächste James Bond sein? Gerüchte besagen, dass er ein Favorit für die Nachfolge des 007 ist, aber das ist etwas, woran Holland derzeit nicht viel Glauben schenken wird.

Im Gespräch mit Gordon Ramsey in einem YouTube-Video, in dem der Koch und der Schauspieler gemeinsam ein würziges Brathähnchen-Sandwich zubereiten, wurde Holland auf die Bond-Gerüchte angesprochen, worauf er antwortete:

"Schau mal, im Moment gibt es Spekulationen. Wir werden es vorerst auf ein Minimum beschränken. Eines Tages kommen wir dahin." Er fährt fort: "Jeder junge britische Schauspieler ist der Höhepunkt seiner Arbeit in unserer Branche. Ich betrachte mich bereits als das glücklichste Kind der Welt. Ich hätte mir nie träumen lassen, die Karriere zu machen, die ich hatte."

Das lässt sicherlich die Tür für die Rolle offen, etwas, das weder Henry Golding noch Taron Egerton getan haben...