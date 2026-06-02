Tom Holland möchte sehen, wie ein R-Rated Spider-Man mit The Punisher zusammenarbeitet

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Wie sieht ein Spider-Man mit R-Rating aus? Ich bin mir nicht sicher, wie wohl er sich mit Fluchen fühlen würde, aber es wäre auf jeden Fall einzigartig, es auf der großen Leinwand zu sehen. Das ist etwas, das Tom Holland begeistert, nachdem er mit dem Punisher-Schauspieler Jon Bernthal für Spider-Man: Brand New Day gearbeitet hat.

Im Gespräch mit Empire sagte der Spider-Man-Schauspieler, dass er sich gerne für Bernthals Auftritt im Film revanchieren würde, indem er in eine Punisher-Serie einsteigt. "Ich würde sehr gerne in einer der [Punisher]-Shows auftauchen. Mal sehen, wie eine R-Rated-Version von Spider-Man aussieht. Ich bin Jon so dankbar, dass er den Sprung gewagt und Teil des Films ist, und ich würde mich sehr freuen, mich zu revanchieren."

Bernthal enthüllte, dass sich die Schauspieler schon kennen, bevor einer von ihnen ihr MCU-Debüt hatte. Er schreibt Holland zu, dass er ihn in die Rolle des The Punisher gebracht hat, und sagt: "Tom war wirklich derjenige, der sagte: 'Mann, diese Figur ist so großartig.'" " Jetzt können sie endlich auf der großen Leinwand zusammenarbeiten, wenn Spider-Man: Brand New Day Ende nächsten Monats in die Kinos kommt.