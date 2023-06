Tom Holland kündigt eine Pause von der Schauspielerei an

HQ

Nach einer Reihe von Leinwanderfolgen scheint Schauspieler Tom Holland vorübergehend genug zu haben, und mit über einem halben Dutzend Großprojekten in den letzten fünf Jahren ist das verständlich. Vorerst hat der Schauspieler angekündigt, dass er eine Pause von seiner Karriere einlegen wird. In einem Interview mit Extra TV erläuterte er die Situation, die während der Apple TV-Produktion von The Crowded Room entstand, und sagte:

"Ja, es war eine harte Zeit, ganz sicher. Wir erforschten bestimmte Emotionen, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt habe. Und dann hat die Tatsache, dass ich als Produzent mit den alltäglichen Problemen zu kämpfen habe, die mit jedem Filmset einhergehen, nur noch ein zusätzliches Maß an Druck hinzugefügt. Aber ich habe es wirklich genossen. Ich liebte die Lernkurve, Produzent zu werden. Harte Arbeit ist mir nicht fremd. Ich habe schon immer nach der Idee gelebt, dass harte Arbeit gute Arbeit ist. "

Holland erwähnt, wie die Serie ihn auf unerwartete Weise gebrochen hat und dass er nun plant, sich mindestens ein Jahr auszuruhen:

"Aber andererseits hat mich die Show kaputt gemacht. Es kam eine Zeit, in der ich dachte: 'Ich brauche eine Pause.' Ich verschwand. Ich war für eine Woche in Mexiko und hatte etwas Zeit am Strand und legte mich zurück. Und ich mache jetzt ein Jahr Pause, und das ist ein Ergebnis davon, wie schwierig diese Show war... Ich bin gespannt, wie es ausgeht, und ich habe das Gefühl, dass unsere harte Arbeit nicht umsonst war."

