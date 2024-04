Tom Holland: "Ich verdanke Spider-Man mein Leben und meine Karriere"

Da sich das MCU in dem Zustand befindet, in dem es sich gerade befindet, braucht es dringend einen Helden. Deadpool & Wolverine könnte uns zum Lachen bringen, aber für das Herz des Universums glauben viele, dass wir eine große Figur wie Spider-Man brauchen werden.

Wir fragen uns jedoch immer noch, wann wir eine Rückkehr von Tom Hollands Peter Parker sehen werden. Im Gespräch mit Deadline sprach Holland über seine Loyalität zu Spider-Man und darüber, dass er nirgendwo hingehen wird, solange die Tür offen ist.

"Die einfache Antwort ist, dass ich immer Spider-Man-Filme machen will", sagte er. "Ich verdanke Spider-Man mein Leben und meine Karriere. Die einfache Antwort lautet also: Ja. Ich werde immer mehr tun wollen."

Ein vierter Film mit Holland als Spider-Man in der Hauptrolle ist Berichten zufolge in Arbeit und könnte sogar noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Wir müssen jedoch auf weitere Details warten, da das Projekt weiterhin in Geheimhaltung gehüllt ist.