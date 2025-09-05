Tom Holland hat im Internet alles durchforstet, um herauszufinden, was sich die Fans von ihren Spider-Man-Filmen wünschen

HQ

Auch wenn es jedes Mal klischeehaft klingen mag, wenn ein Schauspieler oder Darsteller in irgendeinem Medium sagt, dass er ohne die Fans nichts wäre, ist an dieser Aussage etwas Wahres dran. Vor allem bei großen IPs wie Marvel sind es die Fans, die Tickets, Spielzeug und alles andere kaufen, was das Geld zu den großen Studios und dann zu den Schauspielern, Regisseuren und dergleichen fließen lässt.

Tom Holland scheint sich der Macht der Fans sehr bewusst zu sein, denn in einem kürzlichen Interview mit LADbibile sprach er darüber, wie er ins Internet eintauchte, um herauszufinden, was die Fans von einem Spider-Man-Film erwarteten, und dafür sorgte, dass sie es bekamen. "Ich habe aktiv das Internet durchforstet und versucht, am besten zu verstehen, was die Fans von einem Spider-Man-Film erwarten, und das war meine treibende Kraft bei diesen Pitch-Meetings", sagte er.

"Ich glaube, die Produzenten hatten manchmal die Nase voll von mir, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, weil wir diese Filme für [die Fans] machen."

Holland verriet auch, dass er an der Gestaltung des Anzugs für Spider-Man: Brand New Day beteiligt war, und es scheint, dass er insgesamt eine aktivere Rolle bei der Entstehung dieses Films übernommen hat. Wir müssen sehen, wo wir Hollands Einfluss erkennen können, wenn Spider-Man: Brand New Day im nächsten Juli erscheint.