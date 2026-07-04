Tom Holland hat "Ambitionen", Miles Morales ins Marvel Cinematic Universe zu bringen

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Jetzt, da er kurz davor steht, seinen vierten eigenständigen Spider-Man-Film zu behaupten und in seinem siebten Marvel Cinematic Universe-Film mitzuwirken, scheint Tom Holland daran interessiert zu sein, einen Schützling ins größere MCU zu bringen.

Der derzeitige Peter Parker/Spider-Man-Schauspieler hat kürzlich mit Hobby Consolas gesprochen, in dem er mehr als deutlich machte, dass einer seiner Ziele für die unmittelbare Zukunft darin besteht, Miles Morales ins Universum zu bringen, um ihm die Last zu tragen, ein freundlicher Nachbarschaftsbeschützer zu sein.

"Ich denke, im Moment sind wir wirklich aufgeschlossen, wie die Zukunft aussehen wird. Ich weiß, dass ich den Wunsch habe, Miles Morales ins Universum zu bringen, wie auch immer das funktioniert. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das zum Leben zu erwecken."

Holland sprach dann an, wie er jemanden in die Marvel-Maschine einführen möchte, so wie Robert Downey Jr. es für ihn getan hat, und sagte: "Aber ja, ich fühle mich wirklich sehr dankbar für die Art, wie ich in diese Welt eingeführt wurde und dass ich von RDJ geführt wurde. Und ich würde diesen Gefallen gerne der nächsten Generation von Menschen zurückgeben, die das Privileg haben, diese Filme zu machen. Das ist also definitiv etwas, worauf ich wirklich hinarbeite."

Es ist unwahrscheinlich, dass Miles Morales in der kommenden Serie ein fester Bestandteil sein wird Spider-Man: Brand New Day, zumal der Held in naher Zukunft die Hauptfigur von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sein wird, um diese animierte Trilogie abzuschließen. Wenn das vorbei ist, wird es vielleicht an der Zeit, dass Miles in die Realfilmabteilung wechselt, aber was denkst du?