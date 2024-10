Tom Holland gibt ein Update zu Spider-Man 4

HQ

Mit der ganzen Struktur, die Marvel Studios verwendet wird, und der Tatsache, dass man nie wirklich weiß, wie sich zukünftige Marvel Cinematic Universe -Filme entwickeln, bis sie mit den Dreharbeiten beginnen, kann es schwierig werden, zu sagen, ob hinter den Kulissen sinnvolle Arbeit für einen vierten Spider-Man-Film unter der Leitung von Tom Holland geleistet wird. Zum Glück ist es das, was der Schauspieler kürzlich in einem Interview mit Rich Roll bestätigte.

Im Podcast bestätigt Holland, dass die Drehbücher für Spider-Man 4 bereits geschrieben wurden und dass er und Zendaya sie gelesen haben und von den Geschichten, die sie erzählen, begeistert sind. Er merkt jedoch an, dass sie mehr Arbeit und Verfeinerung benötigen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht bald einen Sprung in die Serienproduktion erwarten sollten.

Holland sagt: "Es braucht Arbeit, aber die Autoren machen einen großartigen Job. Ich habe es vor drei Wochen gelesen, und es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht. Zendaya und ich setzten uns hin, lasen es zusammen und hüpften manchmal im Wohnzimmer herum."

Da dieser Film in einer Welt spielt, in der jeder Spider-Mans wahre Identität vergessen hat, welche Geschichte würdest du gerne in Spider-Man 4 erzählen?