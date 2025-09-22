Tom Holland erleidet am Set von Spider-Man: Brand New Day eine Gehirnerschütterung, Dreharbeiten gestoppt

HQ

Tom Holland erlitt während der Dreharbeiten am Set von Spider-Man: Brand New Day eine Gehirnerschütterung. Der Schauspieler drehte eine Stunt-Sequenz und wurde zusammen mit einem Stunt-Double vom Set in Glasgow ins Krankenhaus gebracht.

Laut The Sun wird erwartet, dass der Vorfall die Dreharbeiten um einige Tage nach hinten verschieben wird, obwohl Holland und seine Verlobte Zendaya am Wochenende bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung gesehen wurden, wobei sich die Verletzung am vergangenen Freitag ereignete. Deadline kommentiert, dass der Krankenhausbesuch eher eine Vorsichtsmaßnahme sein könnte.

Die Dreharbeiten begannen im August in Schottland, und seitdem haben wir ein paar Set-Bilder und Videos gesehen, die einige der hochoktanigen Stunts in Spider-Man: Brand New Day zeigen. Wir werden sehen, wie sehr sich Holland nach diesem Herbst engagieren wird oder ob er einfach wieder auf das Pferd springt. Oder sozusagen im Geschirr.

Spider-Man: Brand New Day wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.