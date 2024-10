Tom Holland bestätigt, dass Spider-Man 4 nächsten Sommer mit den Dreharbeiten beginnen wird

In den letzten Jahren hat das MCU einige Turbulenzen erlebt, aber die kreativen Köpfe hinter den Marvel-Filmen konnten sich stets auf eine Figur verlassen: Spider-Man. Auch wenn Tom Hollands Darstellung von Peter Parker nicht jedermanns Sache ist, sorgt sie definitiv für volle Kinokassen. Daher steht fest, dass er für eine weitere Runde als Netzschwinger zurückkehren wird.

In einem Gespräch mit Jimmy Fallon in der Tonight Show bestätigte Holland, dass die Dreharbeiten für den nächsten Spider-Man-Film im Sommer 2025 beginnen sollen und sie fast bereit sind, loszulegen. Man kann annehmen, dass auch Zendaya wieder mit von der Partie sein wird, obwohl ihr Terminkalender derzeit ziemlich voll ist.

Wir haben noch keine Details zur Handlung, aber nach dem Ende von Spider-Man: No Way Home können wir davon ausgehen, dass Peter Parker als vergessener Spider-Man durch die Straßen von New York streifen wird, in der Hoffnung, vielleicht zu den Erinnerungen an MJ und seine Lieben zurückzukehren.