Tom Hiddleston spielt die Hauptrolle in Benjamin Button-like The Life of Chuck

Neon ist als eine der vielversprechendsten Horrorproduktionsfirmen bekannt geworden, die derzeit tätig sind und großartige Filme aus einer Vielzahl von Genres und Regisseuren wie Steven Soderbergh, Oz Perkins und Tilman Singer produzieren. Aber das Unternehmen bringt auch ein paar andere, weit weniger beängstigende Streifen heraus, wie die preisgekrönten Anora und Anatomy of a Fall und den kommenden The Life of Chuck.

Dies ist ein Film, der auf der Kurznovelle von Stephen King basiert. Obwohl der Film von der Arbeit des Horrormeisters inspiriert wurde und sogar von Horror-Veteran Mike Flanagan inszeniert wurde, scheint er ein viel sanfteres und emotionaleres Thema zu haben, da er dem Leben eines Mannes namens Chuck Krantz folgt und sein Leben vom Tag seines Todes bis zu seiner frühen Kindheit in umgekehrter Richtung erkundet. in einem Benjamin Button -ähnlichen Setup.

Der titelgebende Chuck wird von Tom Hiddleston verkörpert, der in einer ziemlich bunt gemischten Besetzung auftritt, zu der auch Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay und Mark Hamill gehören.

Da The Life of Chuck ab dem 6. Juni in einigen Kinos und dann weltweit am 13. Juni Premiere haben wird, können Sie den Trailer des Films unten sehen.