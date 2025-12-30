Tom Hiddleston neckt "monumental" Avengers: Doomsday

HQ

Viele Menschen kehren für Avengers: Doomsday in die Welt von Spandex und CGI zurück, aber vielleicht haben nur wenige zu diesem Zeitpunkt so viel Einfluss auf das Marvel-Universum wie Loki, der neu eingeführte Gott der Geschichten. Auch wenn es so scheint, als könne er von seinem Baumhaus aus nicht viel ausrichten, wird Loki einen Beitrag zum neuen Avengers-Film leisten, von dem Schauspieler Tom Hiddleston glaubt, dass er ein Film sein wird, der einzigartig ist.

"Mein Beitrag wurde beigetragen", sagte er GQ in einem kürzlichen Interview. Er fügte dann hinzu, dass Avengers: Doomsday "monumental". Das Zentrum der Geschichte ist absolut brillant und war sehr überraschend, als ich es gelesen habe. Das wurde einfach noch nie gemacht."

Angesichts dessen, wie geheimnisvoll Schauspieler oft sind, wenn sie nach ihrer Beteiligung an einem so großen Film wie Avengers: Doomsday gefragt werden, ist es gut, diese Information überhaupt von Hiddleston zu bekommen. Es sagt uns nicht viel über die Handlung, aber wir müssen abwarten, was die X-Men, Avengers: Fantastic Four und weitere im nächsten Dezember zusammenbringt.